Sanificazione gratuita per le auto delle Forze dell’Ordine: l’idea di un imprenditore reggino

Il servizio è assolutamente gratuito. Uno dei tanti modi in cui la comunità mostra la sua vicinanza alle istituzioni.

Il coronavirus ha bloccato intere nazioni, ma non la voglia di lavorare degli imprenditori reggini. Tanti sono stati costretti a chiudere a causa delle misure previste dal DPCM, alcuni sono riusciti a rimanere aperti grazie al tipo di attività svolta. Altri, ancora, hanno deciso di rialzare la serranda solo per il bene della comunità.

È il caso del Luxury Garage, il ‘centro estetico’ dedicato alle auto che ha aperto qualche mese fa nella zona sud della città, ha deciso di mettere il suo servizio a disposizione delle Forze dell’Ordine.

In questi giorni, infatti, l’autolavaggio di lusso ha convertito la sua attività per la sanificazione delle auto impiegate, ogni giorno, dagli uomini e le donne della Polizia di Stato. Il servizio è assolutamente gratuito. Uno dei tanti modi in cui la comunità mostra la sua vicinanza alle istituzioni.