Giannetta (FI): “La salute in cima all’agenda politica regionale. Non ci sono più alibi”

Il consigliere regionale Domenico Giannetta (Fi) ha inoltrato questa mattina una richiesta di incontro urgente con la Commissione straordinaria che gestisce l’Asp di Reggio Calabria “per rappresentare le profonde criticità e l’insostenibile condizione in cui versano gli ospedali della provincia di Reggio Calabria e per disegnare strategie risolutive per rendere fruibile il servizio “sanità”.

“Negli ospedali si lavora per salvare vite e con gli esseri umani non si scherza. Eppure noi medici (il consigliere esercita la professione di medico ospedaliero) siamo costretti al limite del possibile, con orari e turnazioni disumane che mettono a rischio i pazienti ed espongono a gravi responsabilità il nostro operato. All’ospedale di Polistena, per esempio, in sala operatoria, siamo andati avanti ad oltranza, in più di un episodio, per oltre ventiquattro ore senza possibilità di turn over, per carenza di organico”.

Giannetta sottolinea: