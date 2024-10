Sanità, Bortoletti ancora ‘pargheggiato’. Wanda Ferro: “Calabria non può aspettare”

L’insediamento ufficiale di Maurizio Bortoletti quale sub-commissario della sanità in Calabria è ancora ‘parcheggiato’, a causa di lentezze burocratiche. A fare luce sulla vicenda l’On. Wanda Ferro di Fratelli d’Italia, nel corso del question time alla Camera.

“Sono in gioco tante risorse. Purtroppo troppi calabresi emigrano in altre regioni per curarsi. Un passo in avanti è doveroso. Sono note le drammatiche disfunzionalità e criticità del servizio sanitario calabrese.

Nonostante la nomina del colonnello Bortoletti a subcommissario, le amministrazioni interessate non hanno ancora dato corso a tale decisione e alla consequenziale definizione della posizione di impiego dell’ufficiale, che, con estremo senso della responsabilità, ha finora lavorato in vacanza e a proprie spese, per non lasciare solo il commissario ad acta in una situazione devastante”, le parole di Wanda Ferro.