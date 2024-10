Sanità in Calabria, Amalia Bruni risponde ad Occhiuto: “Non basta la nomina a Commissario”

Amalia Bruni, leader dell’opposizione in Consiglio Regionale è preoccupata per la sanità e esprime chiaramente le sue perplessità sulle soluzioni che si prospettano: “E’ probabile che nei prossimi giorni il governo nominerà Commissario alla sanità il presidente della Regione. In questo modo si riparerà a uno strappo istituzionale che va avanti da dodici anni ma che è assolutamente insufficiente da solo a risolvere il problema della sanità in Calabria. Che il Presidente diventi commissario è un fatto che si rivelerà utile ma che da solo non risolve. Da solo nessuno, nemmeno il presidente potrà avviare il risanamento e la ricostruzione del nostro servizio sanitario”.

