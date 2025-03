Sanità in Calabria, il consigliere Lo Schiavo: ‘Certificato il fallimento della gestione commissariale’

«La decisione con la quale il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo Stato d’emergenza per il sistema ospedaliero calabrese, certifica oltre ogni ragionevole dubbio il fallimento netto ed incontrovertibile della gestione commissariale della sanità in Calabria, anche e soprattutto nella sua fase più recente, in cui questa coincide con la gestione politica della Regione. E, ancor di più, smonta mesi di retorica e di proclami sui presunti miglioramenti del settore sanitario e tutte quelle rassicurazioni rispetto ai tempi di realizzazione delle nuove strutture sanitarie, dai grandi ospedali alle case di comunità».

Lo dichiara, in un comunicato stampa, il consigliere regionale Antonio Lo Schiavo, presidente del Gruppo misto – liberamente progressisti, in relazione al provvedimento del Governo che ha sancito lo Stato d’emergenza per la sanità calabrese.

