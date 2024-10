Sanità in Calabria, Speranza: “Stagione dei commissariamenti addio”

“Superare la stagione dei commissariamenti nella sanità”.

Il neo ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto alla festa della Cgil a Napoli, affronta le delicate tematiche che si è trovato sul tavolo dopo la nomina. Il discorso del minisro ha toccato più punti, partendo proprio dai commissariamenti nelle regioni come la Calabria:

“Serve una discussione per superare questa stagione, perché è una modalità che non ha portato a grandi risultati. Servono modelli più flessibili tranne che in casi straordinari”.

Leggi anche

Il riferimento alla sanità calabrese non potrebbe essere più palese. Adesso, però, restano da chiarire quelle che saranno le sorti della nostra regione. Una chiusura del commissariamento e un ritorno del comparto nelle competenze della Regione? O un modello simile a quello fino ad ora utilizzato, ma che in realtà, come il ministo stesso afferma, non ha portato grandi risultati?