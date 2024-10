Caso Gangemi, il SAUES difende il 118: “La responsabilità non è dei lavoratori”

“La disavventura occorsa al dottor Gangemi, al pari di quelle che nostro malgrado potrebbero capitare a qualunque altro cittadino, ci rammarica anche se ci indigna per i toni sprezzanti assolutamente censurabili. Tuttavia, precisiamo, non è ascrivibile assolutamente alla responsabilità di quanti, medici e infermieri impegnati nel servizio di emergenza urgenza, sono costretti quotidianamente a turni massacranti per salvare vite umane, per tamponare, laddove si riesce, una gravissima carenza di personale”.