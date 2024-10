Sanità, il commissario Cotticelli a Reggio: “Porteremo la Calabria ai livelli di assistenza che merita”

Saverio Cotticelli, nuovo commissario della sanità in Calabria ha incontrato questa mattina il prefetto Reggio Calabria. Cotticelli, subentrato al predecessore Massimo Scura, è stato nominato lo scorso 7 dicembre dal Consiglio dei ministri.

La nuova struttura commissariale composta da Cotticelli e Schael ha avuto, dal Consiglio dei ministri, il mandato di realizzare 24 interventi per attuare il Piano di rientro della sanità calabrese: tra gli interventi prioritari ci sono – si legge nella delibera governativa di nomina – “l’adozione di ogni necessaria iniziativa al fine di ricondurre il livello di erogazione dei livelli essenziali di assistenza agli standard di riferimento” e “il completamento e attuazione del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera e della rete di emergenza-urgenza”.

Queste le parole di Cotticelli all’uscita dal palazzo di via Miraglia:

Assicuro ai calabresi il mio impegno e la mia determinazione. La stessa che ho profuso in 47 anni di servizio nell’Arma dei Carabinieri. Sono per natura un ottimista e sono convinto che con la collaborazione di tutte le istituzioni, facendo sistema, porteremo la Calabria ai livelli di assistenza sanitaria che merita. Confido molto nella collaborazione degli attori che operano in questo campo. Finchè non ridurremo il debito non potremo fare concorsi. Dobbiamo innanzitutto abbattere il debito sanitario.