Sanità, Nesci incontra il ministro Schillaci: ‘Servono scelte coraggiose, l’Europa deve diventare un alleato concreto’

"Confronto sul sistema sanitario italiano e sulle riforme per renderlo più moderno, efficiente e vicino ai cittadini". La nota dell'on. Nesci

«La sanità è una delle grandi sfide politiche del nostro tempo e non può più essere affrontata con interventi frammentati o di corto respiro», dichiara l’on. Denis Nesci a margine dell’incontro con il Ministro della Salute Orazio Schillaci.

«Con il Ministro abbiamo avviato un confronto serio e diretto sullo stato del sistema sanitario italiano e sulle riforme necessarie per renderlo più moderno, efficiente e vicino ai cittadini».

«Oggi la politica ha il dovere di passare dalle analisi alle decisioni», prosegue Nesci. «Le idee e gli strumenti non mancano: ora serve la volontà di attuarli fino in fondo, superando ritardi e diseguaglianze territoriali che penalizzano soprattutto alcune aree del Paese».

Innovazione, digitalizzazione e capitale umano

Nel corso dell’incontro, forte l’attenzione su innovazione e capitale umano.

«Investire in tecnologia e digitalizzazione non è una scelta ideologica, ma una necessità politica per garantire servizi migliori e sostenibili», sottolinea l’eurodeputato. «Allo stesso tempo, dobbiamo creare le condizioni affinché i giovani professionisti della sanità possano restare e crescere nel nostro Paese, senza essere costretti a cercare opportunità altrove».

Il ruolo dell’Unione europea nella sanità