Sanità in Calabria, Amalia Bruni: “Accordo con medici cubani ennesimo pasticcio”

“Per avviare a soluzione la vicenda della Sanità in Calabria occorre programmazione, non soluzioni estemporanee e a effetto che in pratica rischiano di creare nuove difficoltà. L’accordo stilato dal Commissario Occhiuto tra la Regione Calabria e l’agenzia interinale cubana per portare 500 medici dalle nostre parti va in questa direzione.

Voglio ribadire che contro i colleghi cubani, che ringrazieremo sempre per la loro disponibilità, non c’è nessuna preclusione, qui si tratta di una vicenda complicata, con implicazioni di vario genere, da quelle legate alla sicurezza dei pazienti e degli stessi operatori sanitari, a quelle più tecniche, in particolare legali”.

Lo scrive in una nota Amalia Bruni, leader dell’opposizione in Consiglio Comunale.