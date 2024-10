Sanità, Occhiuto: “Ok a proroga dl Calabria e a 58mln per lavori nuovi ospedali”

“La Commissione Finanze del Senato ha approvato un emendamento al decreto cosiddetto Proroghe che prevede la proroga del decreto Calabria – che regolamenta il commissariamento del nostro servizio sanitario regionale – fino al 31 dicembre 2024.

Saranno così salvaguardate le unità di personale con contratto di lavoro flessibile in servizio alla data di entrata in vigore della legge e si stabilisce, come già accaduto in passato, una nuova scadenza per la conferma dei commissari straordinari a 60 giorni dalla data di entrata in vigore della norma di proroga”.

Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.