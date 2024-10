Sanità, Siclari (FI): “Nessuna assunzione. Speranza modifichi il decreto Calabria”

“Dopo gli annunci e i proclami arriva la verità. Le 429 assunzioni sembrano riconducibili a vecchi provvedimenti, a dimostrazione, ulteriore, che siamo di fronte ad uno strumento, quello del commissariamento della sanità calabrese da oltre 10 anni, che è totalmente fallimentare in quanto inefficace ed inefficiente per superare l’emergenza sanitaria del nostro territorio”.

Lo ha dichiarato il senatore forzista Marco Siclari accogliendo i dubbi e le perplessità esposte dai lavoratori precari in attesa di stabilizzazione, dalle sigle sindacale e dai tanto infermieri e da tutte le figure mortificate dal provvedimento del commissario Cotticelli sulle 429 assunzioni.

“Da quanto emerge sembrerebbe, dunque, che non si tratta di nuove assunzioni, bensì risalgono a procedure del 2017 e non coprono neppure i cessati, ossia coloro che si sono pensionati. Questa è un’ulteriore conferma che il decreto Calabria non consente non soltanto di colmare le carenze dell’organico ma persino di sostituire i cessati. In sostanza nessun aumento dell’organico negli ospedali che soffrono di carenza, di infinite liste di attesa e di reparti senza medici e, in molti reparti, anche senza primari.

Il Governo, nonostante sia stato ben informato dal sottoscritto con centinaia di agenzie stampa e decine di interrogazioni parlamentari, conferma l’incapacità di dare soluzioni ai veri problemi sanitari calabresi e si nasconde dietro l’inadeguatezza dello strumento del commissariamento della sanità calabrese che da oltre 10 anni non garantisce il Diritto alla Salute in Calabria. In Calabria i numeri parlano chiaro, ribadisco che il piano di assunzioni andrebbe redatto in base alle necessità. Nella nostra regione esiste un ammanco di circa 1.210 medici: le carenze principali riguarderanno la medicina d’urgenza con 245 medici, l’anestesia e rianimazione con 63 medici, la ginecologia con 51 medici, la chirurgia generale con 90 medici, la pediatria con 150 medici e la psichiatria con 90 medici ecc (FNOMCeO-ENPAM-SUMAI-ANAAO) e mancano inoltre 2.400 infermieri.