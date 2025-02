Sanremo: Brunori sul podio. La vittoria più grande è nel cuore di chi lo ha ascoltato

Un terzo posto che è comunque una grande soddisfazione per il cantautore calabrese al suo debutto all'Ariston

Il verdetto è stato pronunciato, la competizione ha decretato il suo vincitore: Olly.

Brunori Sas non ha portato a casa il primo posto, bensì il terzo, ma la sua musica ha vinto su tutto.

Ha vinto nelle emozioni del pubblico, nelle lacrime di chi ha ascoltato “L’albero delle noci” e vi ha ritrovato una parte di sé. Ha vinto nella capacità di raccontare, con parole semplici e potenti, la bellezza dell’essere umani, con le nostre radici, i nostri legami, il nostro bisogno di appartenenza.

Un successo che va oltre la classifica

Perché, Dario, per noi avevi già vinto ben prima di questa finale.

Hai vinto nel momento in cui hai emozionato un’intera platea.

Hai vinto quando hai parlato della tua terra con orgoglio e amore.

Hai vinto perché hai portato sul palco qualcosa di vero, di puro, di necessario.

E allora non possiamo fare altro che dirti grazie.

Grazie per averci fatto sentire rappresentati. Grazie per averci ricordato che le storie più belle sono quelle che parlano di noi, dei nostri sogni e delle nostre paure, delle nostre partenze e dei nostri ritorni. Grazie per aver dato voce alla Calabria, con il cuore e con la musica.

La vittoria è fatta di numeri, di classifiche, di voti. Ma la vera vittoria è quella che resta nel tempo, è quella che si misura nelle emozioni che hai saputo trasmettere. E questa vittoria, Dario, è tua.

La Calabria è con te, sempre.