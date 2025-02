Sanremo 2025, scoppia la protesta: i fan di Brunori Sas denunciano anomalie nel televoto

Dopo la vittoria di Olly al 75° Festival di Sanremo, il web è stato travolto da proteste e sospetti. I fan calabresi di Brunori Sas, convinti che il loro beniamino fosse il vero vincitore del televoto, hanno scatenato un’ondata di post inferociti, screenshot di voti non validati e denunce di anomalie nel sistema di voto.

I risultati di voto: Brunori in vantaggio fino alla finale

L’analisi delle votazioni mostra che giovedì sera, quando votavano Radio e Televoto, Brunori Sas era in testa con il 35% delle preferenze contro il 26% di Olly. Anche nella finale, che sommava televoto, radio e stampa, il cantautore calabrese risultava ancora primo.

Quando il Festival è arrivato alla fase decisiva con i cinque artisti più votati, il più apprezzato dalla Sala Stampa, dalle Radio e dal Televoto era Lucio Corsi. A quel punto, i fan di Brunori hanno iniziato a credere davvero in una possibile vittoria, contando sui voti accumulati nei giorni precedenti. Tuttavia, nell’ultimo televoto, Olly ha improvvisamente superato sia Brunori che Corsi, aggiudicandosi la vittoria e scatenando polemiche.

Proteste e anomalie nel televoto: cosa è successo?

Subito dopo la proclamazione del vincitore, sui social è esplosa l’indignazione. Molti utenti hanno segnalato problemi tecnici nel televoto, tra cui la mancata ricezione del messaggio di conferma necessario per validare il voto, televoto chiuso in anticipo e schermate di errore con la comunicazione “voto non accettato per votazione chiusa”, nonostante i tentativi fossero stati effettuati prima della chiusura ufficiale.

Dalla Calabria è partito un vero e proprio tam tam mediatico, con centinaia di fan che chiedono chiarezza sui risultati e maggiore trasparenza nel conteggio dei voti.

Mobilitazione oltre i social: richiesta di verifiche sul voto

L’indignazione ha travalicato i confini del web. Alcuni gruppi di sostenitori di Brunori stanno valutando di lanciare una petizione ufficiale per richiedere una revisione del televoto e inviare segnalazioni alla Rai, chiedendo spiegazioni sulle presunte anomalie. Molti ritengono che la vittoria di Olly non rispecchi realmente il voto del pubblico, che nelle serate precedenti aveva premiato Brunori Sas con percentuali superiori.

Al momento, la Rai non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla questione. La polemica, però, continua a crescere. La domanda che si pongono in tanti è se si sia trattato di un problema tecnico o di un’anomalia più grave. I fan di Brunori Sas vogliono risposte.