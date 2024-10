Sanremo e Miss Mondo Italia, il successo dell’acconciatore reggino Antonio Muscianisi

C’è orgoglio misto a soddisfazione nel percorso di Antonio Muscianisi, acconciatore reggino. Figlio d’arte, sin da piccolo nel negozio del padre (barbiere) ha voluto tuffarsi in questo mondo, seguendo i consigli e l’esperienza del genitore.

Dopo anni da apprendista in diversi saloni ed essersi diplomato all’Accademia della Pivon Point di Vibo Valentia, nel 2010 Antonio apre il suo primo negozio a Melito Porto Salvo.

Nel 2017 inizia un percorso di formazione sotto il marchio Vitality’s, oltre alla crescita professionale arrivano importanti esperienze come Miss Mondo Italia e il Festival di Sanremo, che portano l’acconciatore reggino ad essere a stretto contatto con vip e celebrità.

E’ ancora in circolo l’emozione per aver presenziato a Sanremo in occasione dell’ultimo festival. L’acconciatore Antonio Muscianisi infatti ha avuto il privilegio di essere a Casa Sanremo, location di incontro di tutti i cantanti e non solo. Possibilità nata grazie alla collaborazione con il brand Vitality’s, marchio che con i suoi acconciatori ha partecipato per il quinto anno a Casa Sanremo.

“Essere a Sanremo accanto a tutti quei personaggi è stata una grossa emozione, parliamo dell’evento televisivo più atteso di tutto l’anno, seguito in tutto il mondo. Poi nel mio caso essendo appassionato di musica, spettacolo e moda è stato davvero interessante conoscere da vicino gli artisti, vedere tutto quello che li circonda dietro le quinte. Raccontarlo non basta per farlo capire, bisogna viverlo sul momento. E’ stata davvero una magnifica esperienza anche se molto intensa e faticosa”, sottolinea Antonio.

Non solo Sanremo. L’acconciatore reggino, per il terzo anno, sarà presente anche a Miss Mondo Italia, evento che si svolge a Gallipoli.

“Vitality’s è anche sponsor ufficiale di Miss Mondo Italia, dove ho già avuto il privilegio di acconciare le Miss nelle finali che si tengono ogni anno a Gallipoli. A giugno fortunatamente dovrò ritornarci, sarà un’altra esperienza elettrizzante”, assicura l’acconciatore reggino, pronto a nuove esperienze di crescita che possano ulteriormente testimoniare quanto la sua passione lo ha portato lontano.