Sanremo, il successo della ‘calabrese’ Virginia Raffaele. “La aspettiamo con i mostaccioli”

Si è conclusa l’edizione 2019 di Sanremo, come sempre per una settimana l’Italia si è fermata o quasi, accentrando l’attenzione sul festival della canzone.

Arrivata la vittoria a sorpresa di Mahmood, la calabrese Loredana Bertè si è palesata come la vera vincitrice, acclamata da pubblico e critica.

Successo anche per Virginia Raffaele, mattatrice sul palco. L’artista di origini calabresi ha mostrato versatilità e talento, già ampiamente conosciuti nel corso della sua carriera.

“Mio padre è di Soriano e quindi la Calabria la sento un po’ famiglia. I mustazzoli, così come l’alimentazione in generale, soprattutto quando c’erano i miei nonni, non mi è certo mancata. I miei nonni vennero via dalla Calabria quando mio padre era piccolo, aveva circa 7 o 8 anni, ma due anni fa lo accompagnai a Soriano dove ritrovò la casa dove era nato. Fu una situazione molto tenera, ma anche divertente e surreale. Anche perchè per trovarla ci abbiamo messo circa 45 ore. Ogni via era quella”, aveva dichiarato in passato Virginia Raffaele.