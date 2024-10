Virginia Raffaele e le sue origini: “La Calabria è famiglia”

Attrice, comica, imitatrice, i ruoli e le doti di Virginia Raffaele sembrano essere davvero infiniti. Quello che in tanti però non sanno è che le sue radici sono calabresi

Attrice, comica, imitatrice, conduttrice radiofonica e televisiva, i ruoli e le doti di Virginia Raffaele sembrano essere davvero infiniti. Sarà per questo che la scelta di ‘madrina’ del Festival di Sanremo quest’anno è caduta su di lei?

La 69ᵃ edizione del festival della canzone italiana promette per il 2019 tantissime sorprese, a partire proprio dai suoi nuovi conduttori. La Raffaele, con la sua irresistibile comicità, sarà accompagnata sul palco dell’Ariston da Claudio Baglioni e Claudio Bisio.

Come da tradizione però, i più chiacchierati non sono di certo i veri e propri conduttori, ma le donne scelte per accompagnarli durante la settimana del festival. Il countdown è quasi terminato, Sanremo 2019 prenderà il via questa sera, martedì 5 febbraio. Ecco dunque alcune curiosità su Virginia Raffaele.

Oltre alle sue famose imitazioni, la Raffaele in passato aveva svelato alcune curiosità sulla sua famiglia e le sue origini. La comica italiana trova infatti le sue radici in Calabria.

“Mio padre è di Soriano e quindi la Calabria la sento un po’ famiglia. I mustazzoli, così come l’alimentazione in generale, soprattutto quando c’erano i miei nonni, non mi è certo mancata. I miei nonni vennero via dalla Calabria quando mio padre era piccolo, aveva circa 7 o 8 anni, ma due anni fa lo accompagnai a Soriano dove ritrovò la casa dove era nato. Fu una situazione molto tenera, ma anche divertente e surreale. Anche perchè per trovarla ci abbiamo messo circa 45 ore. Ogni via era quella”.

A parlare di lei, in passato, è stato anche il regista Fabio Mollo, che in un’intervista a CityNow aveva raccontato il suo rapporto con la star di Sanremo.

“Come è nato il sodalizio artistico con Virginia? Io sono da sempre un suo fan accanito, ‘divoro’ i suoi sketch su You Tube e credo sia una delle attrici brillanti migliori che ci siano in Italia. Lei ha visto i miei lavori e fortunatamente le sono piaciuti, il feeling è scattato spontaneo dopo un solo incontro”.