Sant’Alessio in Aspromonte: alla Hitachi Rail Italy il Premio “Tiglio d’Oro” 2018

Si svolgerà domenica 5 agosto p.v. a partire dalla ore 18,00, presso la location “Villa Nunziatina”, la cerimonia di conferimento della XVI Edizione del Premio “Tiglio d’Oro”.

Tale premio viene annualmente assegnato a un “calabrese illustre” che si è distinto nel campo delle varie discipline del sapere. Quest’anno la Pro Loco Sant’Alessio ha voluto assegnare il prestigioso riconoscimento alla Hitachi Rail Italy, con la motivazione di essere “Costruttori di storia in Italia e nel mondo”.

Negli anni la Pro Loco ha sempre voluto mettere in evidenza l’aspetto culturale del Premio, trattando temi ben definiti e di interesse generale, per esempio: medicina, con il Prof. Rocco Bellantone; giornalismo, con l’inviata di SkyTg24 Manuela Iatì; fisica atomica, con lo scienziato Salvatore Fazio.

Nell’edizione 2018 si parlerà, in generale, di politiche industriali e lavoro grazie al contributo sostanziale della Camera di Commercio di Reggio Calabria, rappresentata dal Presidente Antonino Tramontana, che interverrà sul tema “Il sistema imprenditoriale di Reggio Calabria: analisi, opportunità e speranze per i giovani in cerca di prima occupazione” e di Confindustria Reggio Calabria, guidata da Giuseppe Nucera, che tratterà l’argomento dal titolo “La centralità dell’impresa o dei lavoratori? Fattori di crescita e sviluppo del tessuto economico reggino e nuove opportunità occupazionali”.

Importanti e interessanti spunti di riflessione giungeranno dalla massima istituzione calabrese, la Regione Calabria, rappresentata dal Vicepresidente della Giunta Prof. Francesco Russo, che interverrà sul tema “La realizzazione di un sistema di mobilità calabrese innovativo, sostenibile, sicuro ed efficiente in linea con gli standard europei: un problema o un’opportunità?”; nonché dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Comune di Reggio Calabria, rispettivamente rappresentati da Demetrio Marino, consigliere delegato, che argomenterà su “La Città Metropolitana di Reggio Calabria a sostegno delle imprese del territorio: obiettivi e strategie” e da Irene Calabrò, Assessore comunale, che parlerà sul tema “Hitachi risorsa industriale nel Comune di Reggio Calabria”.

All’interno della cornice del Premio, Consolato Fabio Caccamo, Planet Manager Reggio Calabria della Hitachi Rail Italy, relazionerà sul tema “Dall’Italia al resto del mondo: progettazione e costruzione di treni veloci, sicuri, confortevoli e di qualità”.

Durante l’edizione del “Tiglio d’Oro” 2018, la Pro Loco consegnerà quattro attestati di “stima e riconoscimento” ai seguenti giovani, che si sono distinti in diversi campi: Nicola Calabrò, dama; Santina Barillà, biologia; Andrea Labate e Vittoria Altomonte, astronomia. Seguirà la tradizionale degustazione di prodotti tipici del luogo.

Il Presidente della Pro Loco Sant’Alessio

Ing. Nino Calarco