Coronavirus, Santelli a Rai 3: ‘Noi ce la mettiamo tutta, lo Stato dovrebbe aiutarci’ – VIDEO

"L'impressione che ho è che lo Stato stia prendendo i suoi pochi fondi, ed anche qualcosa dalle Regioni meridionali, per aiutare il nord, per poi un giorno dire al Sud 'Vedetevela voi'". Le dichiarazioni di Jole Santelli

“Viviamo in una Regione ‘difficile’ dal punto di vista della sanità”.

Ad affermarlo, durante un intervento a ‘Mi manda Rai 3‘ è la presidente della Regione Calabria, Jole Santelli.

“Purtroppo per eredità, veniamo da 5 anni di blocco del turnover. Oltre al fermo delle assunzioni, in questi anni, sono stati diminuiti i posti di terapia intensiva, sub-intensiva, pneumologia e malattie infettive, proprio quelli di cui avremmo più bisogno in questo momento”.

Ai microfoni della Rai, la presidente continua il racconto della Calabria ai tempi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

“Abbiamo lavorato fortemente sull’emergenza recuperando più di 50 posti di terapia intensiva; siamo pronti per altri 54 (nel senso che siamo in attesa dei macchinari da parte dello Stato); abbiamo creato altri 80 posti tra pneumologia e malattie infettive. Siamo in attesa non solo dei ventilatori, ma anche delle mascherine, basti dire che ieri ne dovevano arrivare 19mila, quelle ricevute, invece, sono solo 8mila. Noi ce la mettiamo tutta, lo Stato dovrebbe aiutarci”.

Calabria e spostamenti, è anche di questo che si parla nel programma ‘Mi manda Rai 3’. Come hanno reagito i calabresi al blocco? Qui, il plauso della presidente nei confronti degli abitanti della sua regione non tarda ad arrivare:

‘Ho preso delle misure molto forti perchè qui, in Calabria, non possiamo in alcun modo permetterci un alto tasso di ospedalizzazione. Il nostro lavoro si è concentrato dunque sulla prevenzione. La gente ha risposto, ed ha risposto bene. Rimangono dei focolai in alcuni piccoli centri dove forse ci si sentiva più ‘sicuri’. Fino ad ora ho dovuto chiudere 13 comuni, non sono decisioni facili, ma il popolo calabrese è unito, anzi chiede sempre più misure restrittive”.

E per quanto riguarda gli aiuti economici la Santelli afferma:

“Questa settimana porteremo in Giunta uno stanziamento per i buoni spesa per le famiglie calabresi per un importo superiore a quanto lo Stato ha stanziato per la Calabria. Un provvedimento che va ad aggiungersi al fondo ‘Riparti Calabria’ approvato la scorsa settimana: 150 milioni di euro dedicati alla ripresa economica della nostra regione”.

Non può però mancare un paragone con il nord:

“In questo momento – spiega Santelli – le regioni del nord stanno pagando un prezzo altissimo, non solo a livello economico. È giusta quindi la solidarietà nei confronti di chi sta vivendo le conseguenze ‘peggiori’ della pandemia. Ma l’impressione che ho al momento è quella di ‘prendere’ i pochi fondi dello Stato ed anche qualcosa dalle Regioni meridionali per aiutare il nord, per poi un giorno dire al Sud ‘Vedetevela voi'”.

