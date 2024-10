Calabria, Santelli visita la nuova terapia intensiva. Striscia: ‘Nessuno rispetta le misure’

Negli scorsi giorni, Jole Santelli ha postato un video sulla pagina Facebook. Un profilo istituzionale molto attivo attraverso cui tiene in costante aggiornamento i calabresi. L’occasione era l’apertura di un nuovo reparto di terapia intensiva:

“Oggi al #MaterDomini di Germaneto Catanzaro, accompagnata dal direttore sanitario Caterina De Filippo ho visitato il nuovo reparto di terapia intensiva #Covid”.

Leggi anche

Numerose segnalazioni, riguardanti il video allegato a questo post sono arrivate a Striscia la notizia che non ha perso tempo per far notare agli italiani una cosa alquanto strana. Se da una parte, il Presidente della Regione Calabria appare nel video ‘vestita’ di tutto punto con guanti e mascherina al seguito, i medici ed i sanitari che fanno la loro comparsa sono, invece, sprovvisti di DPI.

“Peccato che nessuno rispetti le disposizioni stabilite dal Governo”.

Per vedere il servizio completo, CLICCA QUI.