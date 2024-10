Sant’Ilario dello Jonio (RC): ‘Storie, voci e sapori dal mondo arabo’

“Pane e Allah”, undici novelle più un breve romanzo ambientati nel mondo islamico, carne e spirito, storia, politica, vita quotidiana e misticismo, nasce dalla penna di Giorgio Gigliotti, autore che già con il precedente “Hotel Allah” aveva deliziato la critica letteraria. Un affresco, un’opera letteraria che contiene un importante plusvalore: far conoscere una realtà di cui tanto si parla ma di cui poco si sa, se non stereotipi dovuti a una colpevole informazione.

Il libro, edito da Ponte Sisto, sarà presentato, venerdì 12 luglio, ore 21, nel Piazzale del Sacro Cuore, alla Marina di Sant’Ilario dello Jonio. L’evento è organizzato dalla Eurocoop Jungi Mundu e SPRAR, con il patrocinio morale del Comune di Sant’Ilario.

Dopo i saluti del sindaco Giuseppe Monteleone e del presidente della Eurocoop Jungi Mundu Rosario Zurzolo, dialogheranno con l’Autore, la giornalista Maria Teresa D’Agostino e da Marò D’Agostino, operante nei settori dell’educazione non formale e interculturale e per la diffusione della cultura della solidarietà e della pace. Beneficiari e operatori dello Sprar di S. Ilario daranno voce ad alcuni brani del libro e offriranno pane, dolci e bevande tipici delle culture nordafricane e mediorientali, preparati da loro stessi per l’occasione.