Migliaia di persone a Sant’Alessio per “Sapori d’Autunno”: successo senza precedenti

Sant'Alessio in Aspromonte registra un'affluenza record per "Sapori d'Autunno": 7.000 visitatori per una giornata all'insegna dei sapori locali

Un fiume di gente proveniente dalla vicina Reggio Calabria, dai paesi limitrofi, e persino da Rosarno, Palmi, Scilla, Laureana, Chorio, Melito e Tropea, ha popolato il paesino di Sant’Alessio in Aspromonte in occasione dell’evento Sapori d’Autunno. Per molti dei partecipanti è stato un ritorno dopo l’esperienza dello street food Condito&Saporito.

Una persona giunta da Gallicianò ha commentato:

“Sant’Alessio, un paesino piccolissimo che non conosce quasi nessuno, in un solo giorno è stato conosciuto da oltre 7.000 persone”.

Una partecipazione straordinaria che richiama l’impegno dei volontari

La partecipazione di circa 7.000 persone a “Sapori d’Autunno” in un solo giorno testimonia l’importante lavoro svolto dai volontari e dall’Amministrazione Comunale, che si impegnano con passione per dare nuova vitalità a Sant’Alessio.

Chiediamo scusa ai visitatori che hanno dovuto affrontare lunghe attese negli stand o che sono stati scoraggiati dal traffico intenso sulla strada statale 184. Ringraziamo ciascuno dei partecipanti per aver scelto di visitare il nostro meraviglioso paese, caratterizzato da lunghi tratti pianeggianti e un clima collinare ideale per piacevoli passeggiate.

Ringraziamenti agli organizzatori e a tutti i partecipanti

Un ringraziamento speciale va ai numerosi volontari che hanno reso possibile questo evento. Grazie anche ai ragazzi della Coopisa per il loro prezioso servizio, che ha garantito un ambiente pulito e accogliente per tutti i partecipanti.

“Un grazie accorato alle donne della Pro Loco che hanno preparato una varietà di dolci e cucinato oltre 70 kg di crespelle con ingredienti diversi”.

Un particolare ringraziamento va anche al Comandante dei Carabinieri della Stazione di Santo Stefano e ai suoi collaboratori, che hanno contribuito a gestire la giornata e mantenere l’ordine nonostante l’affluenza straordinaria.

Guardando al futuro: miglioramenti e prospettive

Abbiamo preso nota delle migliorie suggerite dai partecipanti per le prossime edizioni, con l’obiettivo di rendere l’evento sempre più speciale e fruibile. L’evento Sapori d’Autunno rappresenta un’importante occasione per dare lustro al nostro paese e creare stimoli positivi per i giovani affinché il sogno di un paese vivo e dinamico diventi una realtà duratura.