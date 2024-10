Sasha Sorgonà è il nuovo Presidente Giovani Imprenditori di Confcommercio

Rinnovato il gruppo Giovani imprenditori di Confcommercio Reggio Calabria Città Metropolitano. Tanti i volti nuovi pronti a dare nuova linfa ed idee propositive per lo sviluppo della rete imprenditoriale del nostro territorio

L’assemblea ha eletto all’unanimità Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Sasha Sorgonà, che ricoprirà il prestigioso incarico sino ad oggi presieduto dall’attuale Consigliere Regionale Giuseppe Pedà che presente all’assemblea sha assicurato il massimo supporto al rinnovato gruppo di giovani imprenditori.

Sorgonà, già Presidente del Silb-Fipe, è il fondatore della rivoluzionaria “FlyApp”, un servizio rivolto ai locali di intrattenimento e di spettacolo e nonostante la giovanissima età, vanta un curriculum di eccellente livello ed ha dimostrato competenze e doti carismatiche tali da portarlo a ricoprire questo ambito ruolo. “Sento addosso la responsabilità di un incarico delicato, in un territorio che ha bisogno di una scossa e di una nitida collaborazione con le Istituzioni”. Queste le prime parole del neo-Presidente che non ha inoltre esitato a mostrare entusiasmo per la folta squadra di imprenditori che farà parte del neo organismo di Confcommercio.

Saranno inizialmente tre i gruppi tematici sui quali si svilupperanno i tavoli di lavoro: Valorizzazione del territorio, Formazione e alternanza scuola-lavoro, Marketing cultura e spettacolo.

Il Presidente di Confcommercio Giovanni Santoro ha commentato positivamente la ricostituzione del gruppo dei giovani imprenditori : “ In una città con altissimo tasso di emigrazione giovanile non ci resta che dare fiducia a questi giovani prorompenti che intendono attivamente credere e investire all’interno del territorio Reggino. Al Presidente e tutta la squadra va un doveroso in bocca al lupo!”