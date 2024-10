Sassi contro auto Klaus Davi. Le precisazioni dell’avv. Cilia

Con riferimento all’articolo ricevuto alla nostra redazione dal giornalista Klaus Davi e pubblicato il 7 gennaio su questa testata, con cui si accostava il presunto danneggiamento dell’auto dello stesso giornalista, che sarebbe avvenuto in data 31 dicembre 2019, alla persona di Giuseppe Trimboli, l’avv. Danilo Cilia, rende noto come la notizia sia palesemente falsa.

Il legale del sig. Trimboli inoltre precisa come il suo assistito non abbia mai mai riportato sentenze di condanna per reati di mafia o, comunque, per altri reati associativi, né risultano pendere nei suoi confronti procedimenti aventi ad oggetto le medesime fattispecie.