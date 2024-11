Sbarca a Reggio Craig Brackins. La Viola abbraccia la sua stella NBA

Anche Craig Brackins è finalmente sbarcato a Reggio Calabria. In aeroporto dopo la tratta intercontinentale che da Los Angeles lo ha portato in riva allo stretto.

L’ultimo tassello del roster Neroarancio già da oggi prenderà parte agli allenamenti dove conoscerà i nuovi compagni di squadra e lo staff tecnico.

Torna in Italia dopo l’esperienza del 2012 che lo ha visto impegnato a Biella. Prodotto della Iowa State University, nel 2010 viene chiamato al primo turno del Draft NBA, dagli Oklahoma City Thunder. Dopo uno scambio con New Orleans si accasa ai Philadelphia 76ers. Da oggi è a disposizione di Coach Giovanni Benedetto per la stagione 2015/2016.

FONTE: violareggiocalabria.it