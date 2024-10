Sbarco nella Locride – Veliero si incaglia sugli scogli: salvato migrante da un bagnino

Ancora uno sbarco di migranti. Ancora nella Locride, esattamente sulla costa del Gelsomino a Brancaleone.

Nella tarda serata di ieri una barca a vela con a bordo circa 30 persone è stata avvistata a pochi metri dalla spiaggia principale del paese, rimasta incagliata sugli scogli.

I migranti sono stati soccorsi inizialmente da alcuni residenti e poi dalla Guardia Costiera.

Sei persone si sono buttate in acqua raggiungendo la costa a nuoto e una stava annegando. Antonio Battaglia, bagnino per professione si è prontamente tuffato in aiuto salvando una persona.

Il natante è stato trainato dalla Guardia Costiera fino al porto di Roccella Jonica per garantire la massima sicurezza nelle operazioni di sbarco.