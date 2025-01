Migranti, la ONG Sea Punk 1 arriva al porto di Reggio

È giunta nella giornata odierna al porto di Reggio Calabria la nave ONG Sea Punk 1, con a bordo 14 uomini. I migranti, tutti adulti, sono di origine pakistana (10), egiziana (2) e bengalese (2).

L’intervento di salvataggio si è reso necessario a seguito di un allarme lanciato durante la traversata del Canale di Sicilia, tristemente noto per le numerose emergenze legate alla rotta migratoria dal Nord Africa e dal Medio Oriente. L’equipaggio della Sea Punk 1 ha raggiunto l’imbarcazione in difficoltà, prestando soccorso ai naufraghi e trasportandoli in sicurezza fino al porto reggino.