Nuovo sbarco, un centinaio di migranti al porto di Roccella – FOTO

Sono già in corso le operazioni per scoprire eventuali casi Covid-19

Sono 98 i migranti arrivati poco prima delle 9 al porto delle Grazie di Roccella. Ci sono uomini, tante donne e molti bambini. Sono per lo più Iraniani, irakeni e pakistani e sono stati caricati su un natante in mare per giorni sulla rotta che collega la Turchia alla Locride, i migranti, stanchezza a parte, sono in buone condizioni di salute.

Tra loro anche molte donne e bambini, di cui alcuni molto piccoli. Il gruppo è stato fatto scendere dall’imbarcazione sulle banchine dello scalo roccellese dove sono in corso le operazioni di analisi per eventuali positività al Covid-19 da parte del personale dell’Usca di Gioiosa Marina e del 118. Sul posto anche personale della Polizia di Stato e della Protezione Civile.