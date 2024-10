Sbarco a Riace, si temono dispersi

Ci sarebbe almeno un disperso tra i circa cinquanta migranti arrivati stamattina tra Camini e Riace. Il barcone dei migranti era riuscito a sfuggire ai controlli riuscendo ad avvicinarsi autonomamente all’arenile e, da prime informazioni, in prossimità della spiaggia qualcuno tra loro si sarebbe tuffato in mare non riuscendo a raggiungere la vicina costa anche a causa di una corrente insidiosa che punta il largo.

Sul posto personale della polizia, della guardia di finanza e dei carabinieri sono ancora impegnate nelle ricerche. Il resto dei migranti, stipati su una barca a vela di cierca 15 metri, sta per essere trainato al porto a Roccella.