Scafatese-Reggina: risultato non omologato. Preannuncio di ricorso dei campani

A sorpresa arriva dal Giudice Sportivo il comunicato di non omologa del risultato. Il testo:

SCAFATESE FC SSD ARL – REGGINA 1914 A.S. ASD Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società SCAFATESE FC SSD ARL ai sensi dell’art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

La Scafatese Calcio non ha reso note le motivazioni di tale ricorso, non resta che attendere sviluppi. Da prassi, il Giudice non ha omologato il risultato.