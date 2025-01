Reggina: ammenda per la società e squalifica per Adejo

Insieme alla non omologa del risultato tra la Scafatese e la Reggina, arrivano anche ammende e squalifiche per la società amaranto.

Le decisioni del Giudice Sportivo

“Euro 400,00 REGGINA 1914 A.S. ASD. Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico ( 1 petardo e 2 fumogeni ) nel settore loro riservato. Una giornata di squalifica per Daniel Adejo“.

Si attendevano notizie anche riguardo la squalifica del difensore Thiago Capomaggio per intervento falloso ai danni di un avvesario con la conseguenza di un rosso diretto. Anche per lui una sola giornata.