Reggina: identità, uomini e il big match. A Scafati si cercano conferme

Il campionato è ancora lungo e questo lo sappiamo. La partita è importante ma non decisiva e questo lo sappiamo pure, ma è innegabile che il match contro la Scafatese possa segnare un momento di svolta per quella che sarà la stagione della Reggina. Dopo tre vittorie consecutive al Granillo contro formazioni non proprio irresistibili, adesso il confronto con una compagine che lotta per gli stessi obiettivi ed è costruita con calciatori di qualità ed esperienza.

Un banco di prova significativo che si spera possa essere superato, anche perchè appena tre giorni dopo si dovrà scendere nuovamente in campo per recuperare l’incontro con il Favara, altra tappa assai indicativa e da non fallire. Mister Trocini sembra aver finalmente trovato la quadra. Si è parlato sin dall’inizio di questa stagione di una ricerca continua dell’identità, con l’ex Pergolizzi impegnato a modificare ogni settimana l’undici iniziale con calciatori che dal campo si ritrovavano la settimana successiva in tribuna e viceversa.

Infortuni permettendo, Trocini con pazienza e profonda ricerca, ha scelto assetto e uomini, l’identità di gioco e di squadra ne è stata la conseguenza. Si modifica pochissimo e soprattutto solo in un reparto, quello offensivo. Anche se sul discorso centravanti probabilmente non ci sarà più alternanza tra Curiale e Barranco con il primo destinato a salutare nel caso in cui si riuscisse a far arrivare un volto nuovo e il secondo si spera abbia imboccato la strada giusta. Grillo e in modo particolare Ragusa offrono ampie garanzie, potendo contare su alternative che pochi vantano come Renelus e Provazza.

Il resto di quello che potrebbe essere l’undici titolare, non dovrebbe subire modifiche, tranne che Trocini non decida di giocarsela con Martinez tra i pali e allora a quel punto diventa necessario l’inserimento di un altro Under individuabile in Forciniti con il sacrificio di uno dei tre centrocampisti. Salvo che non si decida di schierare Cham come centrale di difesa.