Scavi di Piazza Garibaldi – La delusione del Comitato Corso Sud

Tanta delusione nelle parole del Presidente Luciano Simone, che a due anni di distanza dai ritrovamenti di inestimabile importanza degli scavi di Piazza Garibaldi, palesa una visione politica miope e dichiara quanto segue: “All’arrivo alla Stazione Centrale non è pensabile vedere questo squallore si aggiunge il fatto che da fonti certe, verranno ulteriormente interrati, per essere riaperti in data da destinarsi.

In tutto il mondo si valorizzano i siti archeologici, il Comune di recente con una manifestazione di interesse vuole potenziare le aree già esistenti, si è dimenticato però della nostra piazza. Si è parlato di 240 milioni di euro di debito di bilancio, avevamo 9 milioni disponibili, probabilmente sono stati rimodulati per altri fini.”

Dello stesso avviso è Francesco Foti che si aspettava una soluzione veloce sull’andamento degli scavi annuncia con rammarico che: “Uno dei più importanti ritrovamenti del sud Italia, dovrà essere completamente coperto. L’auspicio è che di qui a poco si decida per capire che linea dare all’eventuale valorizzazione.”