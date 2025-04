Reggio, proseguono i lavori alla Palestra di San Giovannello. Sarà un palazzetto dello sport – FOTO

Proseguono i lavori per il completamento della nuova Palestra di San Giovannello. Dopo le difficoltà vissute dal cantiere, per un fermo imprevisto dei lavori, dallo scorso mese di novembre ormai l’intervento è ripreso e procede speditamente. Il delegato allo Sport del Comune Giovanni Latella, nel corso di un recente sopralluogo, ha espresso soddisfazione per l’andamento dei lavori, ringraziando i tecnici e l’impresa per l’attività in corso.

In corso la realizzazione delle gradinate interne

Ultimata la copertura e la muratura esterna della struttura, gli spazi riservati ai sanitari e agli spogliatoi, si sta procedendo in questi giorni con la realizzazione delle gradinate interne della struttura. Il progetto prevede la realizzazione di un vero e proprio Palazzetto dello Sport, dotato di tutti i servizi, campi polivalenti per diversi sport indoor, oltre che delle gradinate per l’accesso del pubblico.

Latella: “Struttura moderna e polifunzionale per il quartiere”