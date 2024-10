Scegli il tuo Futuro – Festa dell’Europa 2019 a Reggio Calabria

Per celebrare la Festa dell’Europa, il Centro Europe Direct della Città di Reggio Calabria, all’interno dell’Assessorato alle Politiche Europee, ha predisposto un programma di animazione territoriale, confronto e condivisione dal titolo “Scegli il tuo Futuro” in vista delle prossime elezioni europee di maggio 2019.

Programma:

Mercoledì 8 | ore 16:30

AperEurope: Stavoltavoto

dove: Associazione AgiDuemila, via dei Bianchi n.3 – Reggio Calabria

Giovedì 9 | ore 11:00-13:00

Noi, l’Europa

Evento conclusivo del percorso di monitoraggio civico “A scuola di Open Coesione”

dove: Liceo Scientifico “A.Volta” – Reggio Calabria

Venerdì 10 ore 10:00-13:00

Ricerca del lavoro: il perfetto profilo Linkedin

a cura di Associazione PA Social – Calabria

dove: Centro Europe Direct – Palazzo CeDir,Sala “A.Spinelli” – Reggio Calabria

Evento con posti limitati

per iscriversi:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-pa-social-tour-ricerca-del-lavoro-il-perfetto-profilo-linkedin-60623291898

–

15:00-18:00

Linkedin per enti e aziende pubbliche

a cura di Associazione PA Social – Calabria

dove: Sala Conferenze Terminal Bus ATAM, Largo Botteghelle – Reggio Calabria

Evento con posti limitati

per iscriversi:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-pa-social-tour-linkedin-per-enti-e-aziende-pubbliche-60567107850

Sabato 11 | 16:00-20:00

Open Day – Giovani che costruiscono l’Europa dalle periferie

a cura di Associazione Apice

dove: Urban Center, Via T. Campanella, 35 – Reggio Calabria

–

