Memorial Pino Bosurgi e Franco Tigano: in campo la Golem Software Palmi

Scende in campo la Golem Software Palmi che nella giornata di domani 6 gennaio 2016 sarà impegnata in una splendida giornata di sport. In occasione della festività dell’Epifania, infatti, è in programma il “Memorial Pino Bosurgi e Franco Tigano”, manifestazione sportiva organizzata dal Comune di Palmi, dalla Fipav Reggio Calabria e dalla Golem Software Palmi, per ricordare due importanti uomini che hanno dato lustro alla pallavolo ed allo sport calabrese.

Il programma della giornata

Il programma prevede nel corso della mattinata mini tornei di pallavolo maschile e femminili under 13 così suddivisi: alle 9 e 30 presso la palestra provinciale “Mimmo Surace” di Palmi i tornei femminili, allo stesso orario presso la palestra Scatolone in piazza Martiri d’Ungheria, i tornei dedicati ai maschi. Il clou del programma è fissato nel pomeriggio quando alle 16 e 30, presso la palestra provinciale “Mimmo Surace”, è in programma un allenamento congiunto tra le due squadre calabresi che militano in A2: le padroni di casa della Golem Software Palmi e il Volley Soverato. Due società amiche pronte ad affrontarsi in campo e dare spettacolo.

Una occasione importante e probante per le ragazze di coach Giorgio Draganov per misurare condizione fisica dopo la pausa festiva e testare i miglioramenti del gruppo a seguito della cura dettata dal nuovo corso tecnico che si sta avvalendo della collaborazione di coach Jordan Kroumov e del neo preparatore atletico Paolo Della Volpe. Il gruppo dovrà fare a meno ancora per qualche giorno della peruviana Carla Rueda Cotito impegnata con la sua nazionale e attesa a Palmi tra qualche giorno, in tempo comunque per essere disponibile alla ripresa del campionato di serie A2. La prossima partita, che chiuderà anche il girone di andata, è in programma domenica 17 gennaio alle ore 18, quando la Golem Software Palmi farà visita alla Fenera Chieri. Un match difficile contro una compagine che occupa stabilmente le prime posizioni in classifica ma dove, sicuramente, non mancheranno gli stimoli in casa Golem.

Il futuro tra campo e mercato

Il futuro della Golem Software Palmi si gioca tra campo e mercato la squadra del presidente Massimo Salvago alla ricerca della giocatrice che dovrà completare il roster a disposizione di coach Draganov dopo la partenza della schiacciatrice Francesca Moretti, a seguito di una decisione consensuale tra le parti. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’atteso annuncio relativo al nuovo acquisto in casa Golem Software Palmi.