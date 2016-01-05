A Palmi l’attesissimo memorial ‘Pino Bosurgi – Franco Tigano’

Tornei giovanili al mattino e sfida di serie A2 femminile nel pomeriggio: Palmi ricorda Pino Bosurgi e Franco Tigano nel giorno dell'Epifania

Tutto pronto a Palmi per l’attesissimo memorial “Pino Bosurgi – Franco Tigano” in programma domani, mercoledì 6 gennaio.

La manifestazione sportiva, organizzata dal Comitato provinciale Fipav di Reggio Calabria e dal Comune di Palmi, con la preziosa collaborazione delle società sportive “Golem Palmi” e “Pallavolo Palmi”, vuole ricordare due importanti uomini che hanno dato lustro allo sport calabrese.

Alle 9:30, presso la palestra “Mimmo Surace”, si svolgerà il torneo Under 13 femminile 3vs3. Sempre alle 9:30, presso lo Scatolone di piazza Martiri d’Ungheria, si svolgerà il torneo Under 13 maschile 3vs3.

Nel pomeriggio, con inizio alle 16:30, presso la palestra “Mimmo Surace”, si terrà la gara di A2 femminile Golem Palmi – Volley Soverato.

Al termine della gara si svolgerà la cerimonia di premiazione con la partecipazione di tutte le squadre e delle famiglie Bosurgi e Tigano.