Reggio, convocato il Consiglio Metropolitano: in agenda il bilancio consolidato 2025

Il Consiglio Metropolitano, sentiti i Capigruppo (recte, Conferenza dei Capigruppo del 27/10/2026), è convocato, in sessione straordinaria e urgente, ai sensi dell’art. 1, commi 8, 19 e 50, della Legge 7 aprile 2014, n.56, nonché del titolo V del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Metropolitano relativo allo svolgimento delle sedute in modalità telematica, per il giorno 30 ottobre 2026, con inizio alle ore 15:00 in prima convocazione e, in mancanza di numero legale, in seconda convocazione, con inizio alle ore 15:30 per discutere e deliberare sulle seguenti proposte aventi ad oggetto:

Proposta n. 167 del 22/10/2026 “Approvazione verbale del Consiglio Metropolitano di giorno 5 ottobre 2026” (Segreteria Generale);

Proposta n. 148 del 15/9/2026 “Ratifica Deliberazione del Sindaco Metropolitano n.156 del 09.09.2026 – Variazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028 – annualità 2026 ex art.175 comma 4 e 5 del TUEL – Settore Istruzione – Politiche Sociali.”;

Proposta n. 152 del 23/9/2026 “Ratifica Deliberazione del Sindaco Metropolitano n.161 del 18.09.2026 – Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028 – annualità 2026, ai sensi dell’art.175, comma 4 e 5 del d.lgs 267/2000 – Settore Istruzione Politiche Sociali – Trasferimenti Regione Calabria per il diritto allo studio.”;

Proposta n. 154 del 28/9/2026 “Ratifica Deliberazione del Sindaco Metropolitano n°157 del 18/09/2026 – Variazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028 – annualità 2026 ex art.175 comma 4 e 5 del TUEL – DPCM 30 giugno 2025 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità – Riparto fondo art.1 comma 898 L.30.12.2024 n.207.”;

Proposta n. 158 del 1/10/2026 “Ratifica della Delibera n. 149 del 04/09/2026 “Variazione al Bilancio di Previsione 2026 – 2028, annualità 2026, ai sensi dell’art. 175 del D. Lgs. 267/2000 – Applicazione avanzo accantonato 2025 per investimenti ed istituzione capitolo per l’intervento “Ristrutturazione funzionale dei locali dell’istituto Sup. Rechichi, sede Via V.Morabito – Polistena” – Settore Edilizia – Patrimonio”;

Proposta n. 159 del 2/10/2026 “Ratifica della Delibera SM n. 151 del 04/09/2026 “Variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione 2026/2028, annualità 2026, da adottarsi, ai sensi dell’art. 175 del d.lgs. 267/2000 – Settore Edilizia – Patrimonio – MUTUO FOREVER IPSSAR LOCRI. ESCUSSIONE POLIZZE”;

Proposta n. 161 del 5/10/2026 “Ratifica della Delibera del Sindaco Metropolitano n. 148 del 4.09.2026 “Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI). SERVIZI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE PER I CITTADINI E I VISITATORI DEI CENTRI E DEI BORGHI INTERNI AREA GRECANICA. Variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione 2026 – 2028, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D. Lgs. 267/2000”;

Proposta n. 166 del 21/10/2026 “Ratifica della Delibera del Sindaco Metropolitano n. 160 del 18.09.2026: “Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza versante Roccioso lungo la SP 22, in località Masella nel comune di Montebello Jonico”. Variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione 2026 – 2028, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D. Lgs. 267/2000”;

Proposta n. 147 del 15/9/2026 “Variazione al Bilancio di previsione 2026/2028, annualità 2026 – Applicazione avanzo vincolato al 31/12/2025 per finalità di innovazione ai sensi dell’art. 45, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 36/2023”;

Proposta n. 156 del 30/9/2026 “Variazione al bilancio di previsione 2026/2028 annualità 2026 ai sensi dell’art. 175 del D.lgs. 267/2000. Applicazione quota avanzo accantonato. Arretrati CCNL comparto triennio 2025-2027”;

Proposta n. 150 del 16/9/2026 “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2026-2028, anno 2026, ai sensi dell’art. 175 comma 2 del D.lgs. 267/2000. Approvazione bozza di convenzione Progetto Formazione GEV”;

Proposta n. 151 del 21/9/2026 “Variazione di Bilancio ex art. 175, commi 1 e 2 del D.lgs. 267/2000. CUP C49J21043820005 – Istituzione capitoli di entrata ed uscita per trasferimenti correnti dal Comune di Cittanova per quota incentivo spettante al personale della Città Metropolitana di Reggio Calabria”;

Proposta n. 155 del 30/9/2026 “Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2026-2028 – Aggiornamento n. 3”;

Proposta n. 163 del 15/10/2026 “Approvazione Bilancio Consolidato della Città Metropolitana di Reggio Calabria anno 2025”

della Città Metropolitana di Reggio Calabria anno 2025” Proposta n. 162 del 15/10/2026 “Concessione all’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, per finalità istituzionali, dell’immobile confiscato alla criminalità organizzata sito nel Comune di Santo Stefano in Aspromonte, località Gambarie, Via Risorgimento, ai sensi dell’art. 48, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e approvazione dello schema di accordo ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241”.

La partecipazione alla seduta “in videoconferenza” si svolge secondo le consuete modalità ed ogni partecipante deve esprimere il proprio voto in modo palese, per appello nominale.