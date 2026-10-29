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Studentessa Unical scomparsa da giorni, ricerche senza esito

Appello della comunità accademica e della CRI per ritrovarla. Il fratello, intanto, è arrivato dalla Germania per seguire le ricerche

29 Ottobre 2026 - 17:10 | Comunicato stampa

scomparsa rahel unical

Una ragazza di 26 anni di origine somala, studentessa della facoltà di chimica all’Università della Calabria, è scomparsa dal 19 ottobre scorso.

Studentessa scomparsa, l’Unical collabora alle ricerche

L’UniCal, al riguardo, collabora alle ricerche di Rahel e invita a segnalare ogni dettaglio utile.

La comunità accademica dell’Università della Calabria, insieme all’intera area urbana, viene riferito, “sta seguendo con profonda apprensione e partecipe vicinanza le ricerche della studentessa Rahel Gebrezgi Mengesha. Operando con la necessaria discrezione a tutela della persona e a supporto delle attività investigative, l’Ateneo ha assicurato, fin dalle prime segnalazioni, la più stretta collaborazione e il massimo supporto alle autorità e alle forze dell’ordine, offrendo ogni riscontro e traccia utile a sostegno delle indagini”.

“Ci auguriamo che questo impegno congiunto possa ricondurre Rahel presto tra noi” conclude l’Unical.

Il fratello arriva dalla Germania e chiede aiuto alla Croce Rossa

Sulla vicenda è intervenuta anche la Croce rossa italiana – Comitato di Cosenza che unendosi all’appello per il rintraccio di Rahel, ha reso noto che questa mattina il fratello della ragazza, giunto dalla Germania, si è recato alla Cri Cosenza “per chiedere supporto nelle ricerche, già avviate dalle autorità competenti”.

Fonte: Ansa Calabria

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