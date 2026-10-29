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Comune di Reggio, raccolta di proposte per la realizzazione di mercatini di Natale

Il Comune di Reggio Calabria cerca proposte per i Mercatini di Natale 2026: manifestazioni di interesse entro il 9 novembre alle 9. Ecco come candidarsi

29 Ottobre 2026 - 17:10 | Comunicato Stampa

luminarie natale corso garibaldi

Il Comune di Reggio Calabria, nel periodo natalizio, intende realizzare i mercatini di natale nell’ambito di un più ampio programma di animazione territoriale volto a valorizzare il proprio patrimonio storico e culturale, a celebrare e mantenere vive le tradizioni culturali, a garantire l’integrazione sociale e la partecipazione della comunità (scuole, associazioni culturali, cittadini, turisti), a favorire il processo di rigenerazione urbana e di rinascita socio-economica della città, a creare un “brand identity” della città che la renda nota per la sua offerta di intrattenimento e cultura e, nel medio/lungo termine, fonte di attrazione di investimenti e di visibilità a livello nazionale e internazionale.

Il presente Avviso è finalizzato allo svolgimento di un’indagine di mercato volta ad acquisire proposte progettuali finalizzate alla realizzazione dei “Mercatini di Natale 2026” e a identificare gli operatori interessati all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 36 del 2023.

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Presentazione della Domanda

I soggetti interessati, sono invitati ad inviare la propria manifestazione di interesse, sulla base di quanto specificato nel presente Avviso, entro e non oltre il giorno 9.11.2026 ore 09:00.

Per poter presentare manifestazione d’interesse è necessario inviare la propria richiesta compilando la modulistica allegata, da inoltrare all’indirizzo pec: protocollo@pec.reggiocal.it Settore 8 “Sviluppo Economico Cultura Turismo”.

L’Avviso e tutti gli allegati sono pubblicati anche nel portale “Amministrazione Trasparente”, a questo link.

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