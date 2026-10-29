Cannizzaro, missione romana a doppio binario: risorse per Reggio e manovre politiche

Missione nella Capitale dall'esito (probabilmente) positivo. Il sindaco avrebbe ottenuto riscontri incoraggianti da diversi Ministeri, possibili novità nelle prossime settimane. Caccia ai fondi e... strategie politiche: incontrati alcuni leader nazionali

Francesco Cannizzaro ha rivestito per qualche ora i panni di deputato di Forza Italia, evidentemente sentendosi comodo in quegli abiti. La missione romana del sindaco di Reggio Calabria si sarebbe conclusa con risultati incoraggianti. Nessun annuncio ufficiale, almeno per il momento, ma le indiscrezioni raccolte da CityNow raccontano di una serie di incontri istituzionali che avrebbero aperto prospettive interessanti per Reggio Calabria. Un viaggio breve ma intenso, durante il quale il primo cittadino ha messo sul tavolo esigenze, progetti e ambizioni della nuova amministrazione comunale.

Il bilancio delle interlocuzioni nella Capitale sarebbe dunque positivo. E non soltanto per il confronto con il ministro Paolo Zangrillo, documentato attraverso i canali social del sindaco. Cannizzaro avrebbe infatti incontrato rappresentanti di diversi Ministeri e strutture istituzionali, facendo leva su quella rete di relazioni costruita e consolidata durante gli anni trascorsi alla Camera dei Deputati.

Ascolto, disponibilità e primi riscontri favorevoli. Sarebbero questi gli elementi principali emersi dalla trasferta romana, anche se per conoscere la reale portata delle interlocuzioni bisognerà attendere le prossime settimane.

La missione nei Ministeri e il peso dei rapporti costruiti in Parlamento

Da deputato a sindaco, con un obiettivo che cambia prospettiva ma non interlocutori. Cannizzaro avrebbe utilizzato i contatti maturati nella sua esperienza parlamentare per riportare Reggio Calabria al centro di una serie di confronti con il Governo nazionale.

Non una semplice richiesta di finanziamenti, dunque. Secondo quanto appreso, il primo cittadino avrebbe illustrato una visione complessiva per lo sviluppo della città, individuando necessità e priorità sulle quali costruire una collaborazione con le istituzioni centrali.

L’intenzione sarebbe quella di stabilire un rapporto diretto e continuativo tra l’amministrazione comunale e i diversi livelli di Governo, cercando di trasformare le esigenze del territorio in interventi concreti. In sintesi, si tratta di quanto più volte sostenuto durante la campagna elettorale per le elezioni suppletive, poi vinte nettamente dal candidato di Forza Italia Fabio Roscioli.

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Legge di Bilancio: il precedente di porto e aeroporto

C’è poi un elemento che rende particolarmente interessante la tempistica della missione. Cannizzaro ha scelto di raggiungere Roma proprio nei giorni in cui il Governo era impegnato nella definizione della Manovra economica 2027, con il disegno di legge di Bilancio approvato dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre.

Una coincidenza temporale che potrebbe non essere affatto casuale. Il sindaco conosce bene i meccanismi parlamentari e le opportunità che possono aprirsi durante la discussione della Legge di Bilancio. Da deputato, anche quando Forza Italia sedeva tra i banchi dell’opposizione, era riuscito a ottenere l’approvazione di emendamenti destinati al territorio reggino.

I precedenti più significativi riguardano proprio il porto e l’aeroporto dello Stretto, destinatari negli anni di importanti stanziamenti legati alla sua attività parlamentare. Un’esperienza che potrebbe tornare utile anche adesso, sebbene con un ruolo istituzionale diverso e con il sostegno di chi continua a rappresentare il territorio in Parlamento.

Tra questi anche Fabio Roscioli, il cui contributo potrebbe rivelarsi prezioso nelle prossime settimane e tra gli esponenti incontrati da Cannizzaro a Roma.

Non ci sono al momento elementi per stabilire se le interlocuzioni romane porteranno a nuovi emendamenti, allo sblocco di risorse già disponibili o all’avvio di ulteriori percorsi di finanziamento. Ma il calendario della missione, considerati i precedenti, rappresenta un dettaglio politico tutt’altro che secondario.

Non sarebbero emerse soltanto prospettive positive, però, dagli incontri nella Capitale. Secondo alcune indiscrezioni, nel corso dei confronti istituzionali Cannizzaro avrebbe avuto modo di approfondire anche la situazione relativa a finanziamenti e fondi che Reggio Calabria avrebbe perso negli anni precedenti, durante la lunga stagione amministrativa a guida Giuseppe Falcomatà.

Il doppio ruolo di Cannizzaro: gli incontri politici e le elezioni del 2027

Il viaggio romano di Cannizzaro ha avuto anche un secondo livello, meno visibile e più strettamente politico. Il primo cittadino, infatti, non è soltanto il sindaco di Reggio Calabria ma è anche il segretario regionale di Forza Italia, con un ruolo di primo piano negli equilibri del centrodestra calabrese.

Secondo quanto trapela, la permanenza nella Capitale sarebbe stata anche l’occasione per confrontarsi con alcuni esponenti nazionali e leader politici. Incontri che si inserirebbero in una fase particolarmente importante per gli equilibri dei partiti, sia di centrodestra che di centrosinistra.

All’orizzonte ci sono infatti le elezioni politiche del 2027, appuntamento verso il quale iniziano a orientarsi strategie, alleanze e ambizioni, tanto nel centrodestra quanto nel centrosinistra.

L’attività romana di Cannizzaro delle ultime 48 ore va quindi letta in una doppia direzione. Da una parte il lavoro amministrativo per ottenere risorse e opportunità per Reggio, dall’altra la necessità di mantenere saldo il collegamento con i vertici nazionali di Forza Italia e seguire da vicino le dinamiche che accompagneranno i prossimi mesi.

Reggio aspetta le novità: cosa ha portato davvero a casa Cannizzaro?

“Potrei fare l’elenco delle cose che tra qualche ora devo andare a recuperare a Roma che avete purtroppo perso. Io alle 15:00 prendo l’aereo, mi fermerò 48 ore a Roma, utilizzerò tutti i miei mezzi compreso il gruppo dei parlamentari che sono lì a sostegno del governo Meloni ad aiutarmi a recuperare tutto quello perduto”.

Cosi, due giorni fa, Cannizzaro aveva punzecchiato i consiglieri di opposizione nel corso del Consiglio Comunale.

Presto si capirà cosa avrà portato in dote la missione romana del primo cittadino anche se non sarebbero previsti annunci immediati. Cannizzaro potrebbe scegliere di mantenere ancora riservati i contenuti degli incontri, in attesa che le disponibilità raccolte si traducano in risultati concreti.

Le prossime settimane potrebbero però portare novità concrete per Reggio Calabria: resta da capire quali progetti abbiano trovato maggiore attenzione e quali risorse possano effettivamente arrivare o essere state ripescate. In quest’ultimo caso sin troppo facile pensare alle risorse del Decreto Reggio ormai nelle sabbie mobili da anni…