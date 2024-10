School4U, il Leo Club “Brutium” consegna il kit a Melicucco 

Continuano le iniziative del Leo Club Polistena “Brutium”, associazione giovanile del Lions Club operante ormai da qualche anno sul territorio della piana di Gioia Tauro. La mattina di giovedì 9 novembre, una rappresentanza del club ha donato un kit didattico-sportivo dal valore di mille euro all’Istituto Comprensivo di Melicucco (RC). La consegna del kit School4U (“School for you”) è l’ultimo step di una serie di eventi di raccolta fondi indirizzati all’iniziativa che sono stati organizzati e promossi da vari club italiani nell’ambito del cosiddetto TON (Tema Operativo Nazionale).

In queste settimane, infatti, sono molti gli istituti scolastici in Calabria come nel resto d’Italia a ricevere i kit ottenuti grazie alle iniziative svolte; lo scopo dello School4U è proprio quello di migliorare gli ambienti didattici ed educativi dei bambini con età compresa tra i cinque e gli undici anni.

Presente alla consegna il Past President Giuseppe Pronestì, presidente di club nell’anno sociale in cui l’associazione ha raccolto i fondi destinati al progetto (2016-2017): “Sono orgoglioso d’aver potuto effettuare questa donazione all’Istituto Comprensivo del mio paese. È stato un piacere poter tornare nella scuola da me frequentata da bambino; poter rincontrare le maestre, i collaboratori, la dirigente scolastica, ed è stato speciale poter condividere con loro questo straordinario momento di servizio per la mia comunità. La donazione effettuata oggi” – ha continuato Pronestì – “rappresenta il punto d’arrivo del progetto Leo TON “School4U”, il cui obiettivo è quello di migliorare l’esperienza scolastica dei bambini dai 5 agli 11 anni negli ambienti in cui viene svolta attività didattica. Voglio ringraziare infine i due referenti distrettuali di questo straordinario progetto: Marina Zito e Francesco Coppoletta, che con il loro grande impegno e la solerzia che li contraddistingue, hanno reso possibile quest’attività.”

Molto felice anche Rocco Salvatore Auddino, presidente del club “Brutium” in quest’anno sociale (2017-2018), secondo cui: “Questo service non è altro che l’ennesima prova del grande lavoro che portiamo avanti ormai da tre anni. Ho voluto fortemente presenziare all’evento, oltre che come Presidente, soprattutto come cittadino di Melicucco, onorato di mettersi al servizio della comunità. Voglio ringraziare l’istituto comprensivo per la disponibilità dimostrata, e tutti i soci del Club, per il grande lavoro che stanno svolgendo in questa prima parte dell’anno sociale.”

La dottoressa Emma Sterrantino, dirigente scolastico, nel ringraziare i ragazzi del club per questo splendido gesto, ha evidenziato come lo spirito che anima associazioni di servizio come il Leo Club debba essere d’esempio per tutti i ragazzi dei nostri piccoli centri. Il materiale in questione, scelto con cura dalle stesse maestre dell’istituto, è stato destinato ai bambini che usufruiscono del sostegno, per facilitare e rendere migliore la loro esperienza didattica.