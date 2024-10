“Scilla Jazz festival”, cresce l’attesa per gli ospiti della terza edizione

Jazz contemporaneo e contaminazioni artistiche animeranno nuovamente lo scenario unico al mondo. Dal 10 al 13 agosto a Scilla torna per la terza rinomata edizione “Scilla jazz festival”, ideato e organizzato dall’Associazione culturale Be-Art insieme al Comune di Scilla.

SJF è un nuovo spazio per il Sud, per la promozione della cultura, il tutto, immerso nel fascino del castello Ruffo di Scilla con la sua storia e bellezza che incanta ogni anno migliaia di visitatori.

«Scilla Jazz Festival rappresenta un punto d’incontro artistico per il jazz calabrese, italiano, internazionale – spiega Francesco Barillà, direttore artistico del festival – Il festival prosegue sull’onda di energia e del successo registrato nelle due precedenti edizioni, caratterizzate musicalmente dalla presenza di artisti di caratura internazionale. Un grande spazio è riservato ai giovani jazzisti emergenti, a nuovi progetti, collaborazioni, produzioni e co-produzioni, creando le condizioni sinergiche con i maestri del jazz contemporaneo e favorendo il dialogo con i conservatori e le etichette discografiche. Di pari passo con la musica andrà l’arte: grazie alla mostra d’arte internazionale curata dal museo MIIT, e ancora date speciali con letteratura, lirica e musica».

Due le location d’eccezione che vedranno il susseguirsi gli artisti: la Piazzetta dello Spirito Santo al tramonto alle ore 19.00 ed il Palco al Castello dalle 21.30, con i concerti sempre al Castello che partiranno alle ore 22.30.

Il tema portante di questa edizione da porre all’attenzione nazionale è “Il Mar Mediterraneo”, il luogo in cui, sin dall’antichità si incrociano e si mescolano civiltà, forme e gusti, linee di arte e di pensiero. Il Mediterraneo come luogo dal quale trarre nutrimento, luogo di scambi per comunità che dal mare traevano sostentamento, luogo di unione e pace, Mar Mediterraneo come grande maestro di vita.

Tra gli obiettivi principali che stanno a cuore alla direzione artistica, in primis, l’importanza di credere nelle potenzialità del territorio e portare avanti iniziative culturali che siano un volano di sviluppo, agendo in sinergia con tutti i soggetti sani del territorio locale, nazionale ed internazionale.

E poi ancora la realizzazione di un’offerta culturale alternativa nel contesto locale che guarda con attenzione al mondo del jazz contemporaneo e alla contaminazione artistica su un canale di convergenza con letteratura, musica, pittura, fotografia, ambiente/territorio. Questi progetti collaterali collegati al festival rappresentano un luogo di scambio culturale e grande attrattore turistico.

Un luogo di crescita per tutte le generazioni, con particolare attenzione al mondo delle scuole, delle università e delle associazioni culturali del territorio con le quali vi è un dialogo costante e una partecipazione attiva. Il festival è stato sostenuto dal Comune di Scilla (RC) che lo ha inserito nella programmazione estiva degli ultimi tre anni. A breve la conferenza stampa di presentazione per scoprire insieme le novità che caratterizzano la terza edizione del festival. Qui di seguito l’articolato programma.

PROGRAMMA

* 8 agosto 2019 – Castello Ruffo / Comune di Scilla ore 11:00

Inaugurazione “Scilla Jazz Festival 2019”

Conferenza stampa di apertura

* 10 agosto 2019 – Castello Ruffo ore 19:00

Mostra d’Arte Contemporanea Internazionale.

A cura del Museo MIIT ed Italia Arte. Conferenza stampa e vernissage. La mostra sarà visitabile dal 8 al 25 agosto 2019, presso le sale espositive del Castello Ruffo.

* 10 AGOSTO 2019 CASTELLO RUFFO 22:30 Data speciale

#SJF & ORPHEUS DUO

Chitarra e Voce (Mezzo Soprano)

Dalla tradizione classica alla canzone napoletana

* 11 AGOSTO 2019 Piazzetta dello Spirito Santo 19:00

Orchestra delle CORDE LIBERE

Dirige il Maestro Alessandro Calcaramo

15 elementi – Chitarre, Mandolini

* 11 AGOSTO 2019 CASTELLO RUFFO 21:30

San Gottardo Meda Montegani Social Street Milano: dal Digitale al Reale al Virtuoso; socialità, condivisione e gratuità per il bene comune. Con il fondatore Fabio Calarco, presenta Gabriella Lax

* 11 AGOSTO 2019 CASTELLO RUFFO 22:30

Alessandro La Corte Trio, feat Antonio Onorato

Pianoforte – A. La Corte, Chitarra – A. Onorato,

Contrabbasso – Aldo Vigorito, Batteria – Giampiero Virtuoso

* 12 AGOSTO 2019 Piazzetta dello Spirito Santo 19:00

Mediterranean Latin Soul Band

Voce: Carla Andaloro – Cori: Noemi Rugolino –

Chitarra e Tres: Chiara Rinciari – Tromba: Davide Scopelliti – Trombone: Sebastiano Insana – Piano: Antonio Romeo – Basso: Roberto Aricò – Percussioni: Claudio Paci – Batteria: Michele Misale

* 12 AGOSTO 2019 CASTELLO RUFFO 22:30

Michael Rosen / Nicola Sergio DUO

Sax / Pianoforte

* 13 AGOSTO 2019 CASTELLO RUFFO 22:30

GROUND 71

Giampiero Locatelli – Pianoforte e Rhodes

Stefano Dallaporta – Contrabbasso

Andrea Grillini – Batteria

* 20 AGOSTO 2019 Piazzetta dello Spirito Santo 19:15 Data speciale

Derive Festival (RC) e Scilla Jazz Festival

Reading Concerto

Tredici gol dalla bandierina, di e con Ettore Castagna.