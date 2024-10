Scilla, spettacolare mareggiata: via lettini e ombrelloni dalla spiaggia – VIDEO

Niente poggia all’orizzonte per il momento, ma il mare in questo weekend ed anche all’inizio di questa settimana non si è dimostrato esattamente ‘calmo’.

Se in questi giorni siete stati al mare, saprete di certo che, sia sulla costa jonica che sulla tirrenica, non sono mancate le onde ed i nuvoloni. I fortunati che domenica avevano scelto Scilla come destinazione per la loro giornata di mare erano rimasti al riparo dai cavalloni. Oggi, lunedì 29 luglio, non è però così.

La bellissima spiaggia della Costa Viola è stata inondata dal mare che ha invaso completamente la battigia. Il mare arriva quasi a toccare il marciapiede in cui reggini e turisti sono soliti parcheggiare. Gli stabilimenti balneari, per non rischiare incidenti, hanno dovuto provvedere a rimuovere lettini e ombrelloni che, al momento, si trovano accatastati lungo la strada. Ecco il video di pochi istanti fa.

