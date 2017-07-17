Scilla, ripristino delle condizioni di normalità

Commenta così il vicesindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Riccardo Mauro, quanto accaduto nella frazione Marina Grande e Chianalea della rinomata cittadina della costa tirrenica.

“Domenica – prosegue Mauro – le Istituzioni hanno dato prova che la coesione e la sinergia tra le autorità competenti può ridurre notevolmente i tempi necessari per dare risposte concrete. Attraverso l’impegno e il lavoro della Prefettura, della Regione Calabria, della Città metropolitana, del Comune di Scilla, con l’insostituibile attività della Protezione civile regionale, il supporto delle associazioni di Protezione civile metropolitane, della Polizia metropolitana, delle forze dell’ordine, dei Vigili del Fuoco e dell’Esercito, siamo riusciti nell’intento di ripristinare le condizioni di normalità in brevissimo tempo, nonostante le oggettive difficoltà. Tutto questo grazie anche alla comunità scillese che ha saputo affrontare l’emergenza mantenendo la giusta calma e mettendosi subito all’opera al fianco degli operatori”.