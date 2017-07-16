Maltempo in Calabria, Falcomatà: “Vicini alla popolazione di Scilla”
Il sindaco Giuseppe Falcomatà esprime vicinanza alla popolazione di Scilla: messa in sicurezza di Marina Grande e Chianalea con Protezione Civile, Esercito e Vigili del Fuoco
16 Luglio 2017 - 18:29 | di Pasquale Romano
Vicini alla popolazione di Scilla per le importanti criticità in zona Marina Grande e Chianalea.
Come Città Metropolitana, in sinergia con la Protezione Civile, l’Esercito, i Vigili del Fuoco e il Comune di Scilla, abbiamo predisposto un intervento di messa in sicurezza delle zone più a rischio e adesso la situazione è in via di definizione.
Un sentito ringraziamento va ai volontari e le associazioni di protezione civile.
In città, continuano le operazioni di alleggerimento delle alberature e di messa in sicurezza dei sottopassi.
Con queste parole, pubblicate su Facebook, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha espresso vicinanza nei confronti della popolazione di Scilla.
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