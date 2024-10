Scilla, ritrovato il piccolo Gianmarco: sta bene

Ritrovato a poche ore dalla scomparsa Gianmarco Arena, ragazzino di Scilla di cui non si avevano notizie. Secondo quanto raccolto, questa mattina Gianmarco era uscito di casa senza cellulare. La mamma, non vedendolo tornare all’ora di pranzo ha allertato la Polizia, scoprendo che il figlio a scuola non c’era mai stato. Gianmarco frequenta la II B dell’istituto Piria di Scilla.

Sin da subito nel Comune della Costa Viola si è attivata l’unità di ricerca. Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco e semplici cittadini lo hanno cercato per ore, sino alla buona notizia appena arrivata. Gianmarco è stato ritrovato da alcuni coetanei e sta bene. Al momento non si conosco i motivi che hanno portato il ragazzino ad allontanarsi da casa, forse alla base del gesto una discussione familiare.