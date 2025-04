A Locri grande successo per la prima nazionale di Sciumicami, il corto sul rituale del ‘malocchio’

Pubblico entusiasta e sala gremita per il debutto di “Sciumicami”, il nuovo corto di Emanuela Licciardelli ambientato tra Benestare e Ardore

Tutti in piedi ad applaudire travolti da un forte entusiasmo: così il pubblico del CineVittoria di Locri, in una sala gremita in ogni ordine di posto, ha decretato il successo della prima del nuovo cortometraggio “Sciumicami”, scritto e diretto da Emanuela Licciardelli.

I presenti hanno manifestato il loro gradimento per tutta la durata delle scene, nelle quali i momenti comici si sono intrecciati in un perfetto connubio emotivo ai momenti più riflessivi.

Un cortometraggio, realizzato grazie al lavoro congiunto di una squadra tutta calabrese, ambientato tra Benestare e Ardore, che racconta un rituale popolare profondamente radicato nella nostra cultura calabrese: il rito per scacciare il malocchio. Una pratica che conserva elementi simbolici e narrativi legati al mondo femminile, alla trasmissione orale, al rapporto tra sacro e quotidiano.

Leggi anche

Ancora tante congratulazioni alla regista, a tutto il cast e a tutti coloro che hanno contribuito a questo grande successo!!!