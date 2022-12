Reggio piange la scomparsa di Nino 'Mazzola'

Uomo buono e grande tifoso della Reggina. La città di Reggio Calabria piange lo scomparsa di Nino ‘Mazzola‘ noto a tutti per le sue qualità umane ed una passione smisurata per la squadra amaranto.

“Mazzola” così come lo chiamavano tutti in città era un sarto e, negli anni, ha avuto a che fare con tanti giovani della città abituati a porgli continue domande solo per ascoltare le sue lunghe risposte. Tra gli ospiti più visti di Chisti Simu, Nino con il suo sorriso e la sua cordialità mancherà a molti reggini. Lo dimostrano i tanti messaggi postati nelle ultime ore sui social.