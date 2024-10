Scomparsa ragazza in provincia di Reggio, ricerche in corso

Sono in corso dalle 16 di oggi, le ricerche di una ragazza di 31 anni, Irina Martina G. residente a Grotteria scomparsa dalla propria abitazione qualche ora prima. La ricerca è in atto in tutte le area limitrofe al paese d’origine della ragazza, che non soffre di particolari patologie, salvo che per una leggera forma di depressione scaturita nell’ultimo periodo. Sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco di Siderno coordinata dal Capo squadra esperto Pietro Abatriatico e i Carabinieri della locale stazione.

Il recapito da contattare è il 3381359774: numero di cellulare del cugino Daniele, peraltro allievo Vigile del Fuoco, anch’egli impegnato nelle ricerche, qualora non fosse raggiungibile è possibile contattare il 115.

Ultimo aggiornamento: la ragazza è stata ritrovata qualche ora più tardi e sta bene.